В МИД КНР заявили об усилении партнёрства с Россией

https://static.news.ru/photo/344ad724-93b4-11eb-bb36-96000091f725_660.jpg Хуа Чуньин Фото: hainanlife.ru

Стратегическое всеобъемлющее партнёрство Китая и России только усиливается, однако оно не направлено против других стран, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства Китая и РФ будут только усиливаться, невзирая на изменения международной конъюнктуры. Они не могут ослабнуть. В то же время сотрудничество КНР и России не направлено против третьих стран, — цитирует ТАСС Хуа Чуньин.

Дипломат отметила, что Пекин и Москва «твёрдо придерживаются схожих позиций» по многим вопросам, и можно сказать, что отношения между двумя странами «достигли самого высокого уровня в развитии».

Китай и Россия стали важной силой, способствующей поддержанию глобальной стратегической безопасности и стабильности, — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru, ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о том, что санкционные риски со стороны США следует снижать путём перехода к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах, а также уходом от использования подконтрольных Западу платёжных систем. По мнению Лаврова, Россия и Китай должны укреплять свою самостоятельность. Более того, жизнь сама заставляет два государства выстраивать линии экономического и социального развития так, чтобы не зависеть от Запада и его «причуд». При этом дипломат не сомневается, что исторический процесс «всё равно возьмёт своё».