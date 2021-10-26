В Крыму рассказали, чем нужно заменить «скифское золото» в музеях

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в крымских музеях, оставшихся без коллекции «скифского золота», таблички «Украдено Украиной в Амстердаме». По его словам, артефакты фактически украли у крымчан. Крючков выразил уверенность в том, что культурные ценности вернутся на полуостров «рано или поздно», пишет РИА Новости.

Поэтому логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: «Украдено Украиной в Амстердаме», — подчеркнул он.

Крючков сравнил действия киевских властей с поведением нацистов, которые вывезли картины и предметы старины из Крыма в годы Великой Отечественной войны.

И теперь власти Украины идут по их стопам, — отметил чиновник.

В свою очередь глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что причастные к «воровству» должны понести ответственность в рамках международного права и законов России.

Тем временем председатель правления Российского исторического общества (РИО) Константин Могилевский заявил ТАСС, что решение нидерландского суда нарушает международно признанный принцип неделимости музейных фондов, тем более что скифское золото много лет хранилось в крымских музеях. Он добавил, что РИО как общественная организация, объединяющая ряд крупных музеев, в том числе в Крыму, будет делать всё, «чтобы не дать забыть об этом неправосудном решении», тем более что окончательное решение о судьбе экспонатов ещё не принято, ожидается апелляция.

Будем со своей стороны делать всё, чтобы предметы, которые принадлежат крымским музеям, были возвращены. Будем держать этот вопрос на повестке до тех пор, пока справедливость не будет восстановлена, — подчеркнул Могилевский.

Ранее в Министерстве культуры Крыма рассказали о намерении продолжить бороться за возвращение «скифского золота». В скором времени будут поданы документы в кассационную инстанцию. В ведомстве выразили поддержку музеям региона, которые не могут уже несколько лет вернуть свои экспонаты. Депутаты Госдумы также рассмотрят варианты ответа России на решение «подарить» Украине принадлежащее Крыму «скифское золото».

Ранее апелляционный суд Амстердама постановил, что «скифское золото» является украинской собственностью, его передадут Украине.