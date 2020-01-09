https://static.news.ru/photo/b73ae0a4-32bf-11ea-9db3-fa163e074e61_660.jpg Юрий Гемпель Фото: Юрий Гемпель/facebook.com

Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд многое потеряла, отказавшись от подаренного на день рождения крымского вина. Ранее стало известно, что она приняла шоколад и цветы, а бутылку «Крымского» вернула в Посольство РФ в Таллине.

Госпожа президент многое потеряла, отказавшись от столь ценного подарка, так как теперь не сможет насладиться крымским вином, известным во всём мире своим изысканным и неповторимым вкусом, — цитирует РИА Новости Гемпеля.

По словам депутата, в этом подарке не было политической подоплёки, крымское вино экспортируется во многие страны мира, и «Эстонии стоит брать с них пример».

Как писал NEWS.ru, Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок от российского посольства бутылку вина, произведённого в Крыму. Помимо алкоголя в посылке отправили букет цветов и шоколад. Остальные подарки глава государства приняла. Эстония неоднократно выражала поддержку Украине по вопросу статуса Крыма. Киев не признаёт итоги референдума 2014 года, по которому полуостров перешёл под юрисдикцию России.