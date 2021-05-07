В Крыму призыв США вернуть полуостров Украине назвали «бредовым»

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Требование Белого дома вернуть Крым Украине является оскорбительным для России, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник отметил , что американцам пора оставить столь «бредовые идеи», которые высказало посольство США в Москве.

Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине Госдеп США нанёс оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение, — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что Крым является стержнем восточно-христианской цивилизации.

И как бы госдеповским неучам не хотелось отломать от нашего могучего дерева украинскую ветвь, превратив колонизированную ими Украину в страну нетрадиционной цивилизационной ориентации, им не удастся добраться до крымского корня, потому что он — плоть от плоти российский, а потому защищен всем могуществом российского государства, — заявил Мурадов.

Постпред также указал на то, что тем, «кому в голову приходят такие бредовые идеи», стоит подумать о возврате прежним хозяевам мексиканских территорий или Русской Америки.

Ранее стало известно, что водная блокада Крыма является верным способом заставить Россию вернуть полуостров. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По мнению политика, если Киев возобновит подачу воды, это фактически станет признанием Крыма частью Российской Федерации.