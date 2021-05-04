Экс-глава МИД Украины назвал способ заставить Россию вернуть Крым

https://static.news.ru/photo/38c636d2-ad03-11eb-b5a5-96000091f725_660.jpg Павел Климкин Фото: pavloklimkin.ua/facebook.com

Водная блокада Крыма — верный способ заставить Россию вернуть полуостров. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, позицию которого приводит «Обозреватель».

По мнению политика, если Киев возобновит подачу воды, это фактически станет признанием Крыма как части Российской Федерации.

Вопрос воды в Крым — это средство реально давить на Россию в вопросе деоккупации, — заявил Климкин.

До 2014 года до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал обеспечивала Украина, однако после вхождения Крыма в состав России прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за 2020 год запасы воды значительно сократились.

Для решения проблемы правительство РФ направило около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по водоснабжению Крыма. Решить этот вопрос кабинету министров поручил президент России Владимир Путин. Среди принимаемых мер — разработка новых источников воды, возведение гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.