В Крыму ответили на заявление Шрёдера о воссоединении полуострова с Россией

https://static.news.ru/photo/f37bca1c-58eb-11eb-bf08-fa163e074e61_660.jpg Юрий Гемпель Фото: crimea.gov.ru

Председатель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя высказывание бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о воссоединении полуострова с Россией, указал, о чём забыл немецкий политик.

По его словам, многие, говоря о Крыме, забывают о самом главном — безудержном стремлении и желании крымчан вернуться на свою историческую родину. Гемпель подчеркнул, что референдум стал финальным аккордом в вопросе возвращения домой, так как в своё время «по грубейшей ошибке Крым оказался в составе Украины».

Политик добавил, референдум в 2014 году прошёл при строгом соблюдении всех международных норм и украинского законодательства. Он подчеркнул, что жители Крыма имели право провести такое голосование, потому что Конституция это позволяла.

Пусть это многим сегодня среди властей западных стран не нравится, но Крым — это непотопляемый российский авианосец. И с этим всем приходится считаться, — цитирует РИА Новости Гемпеля.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер высказал мнение, что причиной выхода Крыма из состава Украины стало расширение НАТО на восток. Кроме того, он высказал мнение, что присоединение полуострова к России прошло с нарушением международного права.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.