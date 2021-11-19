Песков: Россия будет принимать меры в ответ на расширение НАТО на Восток

В Кремле наблюдают стремительный процесс вооружения Украины странами — членами НАТО и провокационные действия Альянса. Эти шаги вынуждают Москву отвечать и принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, продвижение военной инфраструктуры НАТО на Восток продолжается.

Президент [Владимир] Путин вчера напоминал наше недавнее прошлое, когда РФ обманули. Я говорю простым человеческим языком. России пообещали, что НАТО не будет идти дальше на Восток, и потом обманули, и НАТО пошло дальше на Восток. Сейчас очень похожий сценарий наблюдается, мы видим дрейф военной инфраструктуры НАТО на восток. Мы видим стремительный процесс вооружения Украины со стороны государств НАТО. И так далее, провокационные действия НАТО. И, конечно, это всё вынуждает Россию отвечать и принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности, — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, Москва не будет вмешивается в дела суверенных государств, но сценарий дальнейшего расширения НАТО на Восток неприемлем для РФ.

Ранее Путин дал оценку отношениям РФ и НАТО, назвав их характер «удручающим». По словам главы государства, Североатлантический альянс сломал механизм диалога и проявляет подчёркнуто конфронтационный настрой в отношении Москвы.

Российский лидер также отметил, что действия стран Запада в Чёрном море выходят за определённые рамки.