В Кремле заявили о возможности возобновления переговоров с Киевом по газу

«Газпром» никогда не отрицал возможности переговоров с Украиной по поставкам газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что для российской компании это вопрос экономической целесообразности, передаёт «Интерфакс».

«Газпром» никогда не отрицал такую возможность. «Газпром» — надёжный поставщик газа, был, есть, остаётся и будет. Это всё вопрос переговоров и собственно экономической целесообразности для компании, — сказал Песков.

Он добавил, что диверсификация путей транспортировки газа в Европу также будет рассматриваться с точки зрения экономической целесообразности и коммерческой выгоды.

Накануне Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ). В частности, если 1 октября туда поступило 13,94 млн кубометров, то 2 октября объёмы снизились до 0,61 млн, а по состоянию на 3 октября наполнение не велось совсем.

Ранее сообщалось, что «Газпром» остановил транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины.

Согласно новому контракту, заключённому на 15 лет между Россией и Венгрией, с 1 октября российский газ начал поступать в страну по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

В украинском парламенте высказались за подписание контракта с «Газпромом», призвав Киев налаживать экономические связи с Москвой, а не выступать против действий Венгрии.