Киев приостановил закачку природного газа в подземные хранилища

Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ). Об этом свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».

В частности, если 1 октября туда поступило 13,94 млн кубометров, то 2 октября объёмы снизились до 0,61 млн, а по состоянию на 3 октября наполнение и вовсе не велось .

Ранее стало известно, что «Газпром» остановил поставки российского газа в Венгрию через территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины». Согласно договорённостям между Россией и Венгрией, «Газпром» с 1 октября начал поставки газа в страну по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

1 октября гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Mакогон сообщил, что прокачка через страну приостановлена. При этом, по информации на сайте оператора, она в тот день не прекращалась и составила 4,823 млн кубометров.

Макогон пояснил, что информация о возобновлении «Газпромом» транзита газа не соответствует действительности, а фиксирующиeся потоки — это реэкспорт топлива, хрaнившегося в украинских ПХГ.

Ранее в Верховной раде Украины выступили за заключение газового контракта с российскими поставщиками, заявив, что Киеву необходимо налаживать экономические связи с Москвой, а не выступать против действий Венгрии.