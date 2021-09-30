Киев сообщил об остановке транзита российского газа в Венгрию через Украину

«Газпром» остановил поставки российского газа в Венгрию через территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» в Fecebook.

Согласно договорённостям между Россией и Венгрией, «Газпром» с 1 октября начал поставки газа в страну из «Турецкого потока» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. Ранее импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушила обязательств, — сообщили в украинской компании.

Как отметил глава ОГТСУ Сергей Макогон, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, поскольку является кратчайшим путём поставки газа в Венгрию.