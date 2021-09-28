В Верховной раде выступили за заключение газового контракта с Россией

В Верховной раде Украины выступили за заключение газового контракта с российскими поставщиками, заявив, что Киеву необходимо налаживать экономические связи с Москвой, а не выступать против действий Венгрии. Об этом в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил депутат Рады Юрий Бойко.

Это дело «Газпрома» и Будапешта. А Украине надо заключать прямой контракт с «Газпромом», чтобы застраховаться от колебания цен на газ на рынке Европы. Это моя публичная позиция, которую я всегда отстаивал и буду отстаивать, — заявил депутат, комментируя заключение договора между Венгрией и российским «Газпромом».

Венгрия и «Газпром» подписали соглашение на поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно со сроком действия 15 лет. Поставки топлива будут идти в обход Украины через Австрию и Сербию.

В Киеве выразили разочарование действиями Венгрии и пообещали обратиться в Еврокомиссию. Глава компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон пригрозил Будапешту значительным сокращением или полной остановкой транзита газа в Венгрию, несмотря на контракт между Россией и Украиной до 2024 года. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Киев ответит на этот удар со стороны Будапешта без жалости и сочувствия.

Ранее стало известно, что МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за реакции Киева на соглашение с «Газпромом». В ведомстве расценили её как нарушение суверенитета страны и интересов её нацбезопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Киева на новый долгосрочный контракт Венгрии и «Газпрома» на поставку газа в страну в обход Украины не требует ответных действий со стороны Москвы. По его словам, контракт с Венгрией будет гарантировать «надёжные, предсказуемые, ритмичные» поставки газа по гарантированным и экономически выгодным маршрутам.