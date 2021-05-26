Песков: в Интернете должно быть своё законодательство

https://static.news.ru/photo/d1a8ac20-4c8e-11eb-9ef4-fa163e074e61_660.jpgФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Интернет — это уже параллельный, мир и там, как и в обычном мире, должно быть своё законодательство. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Интернет — это просто уже параллельный мир. И если в нашем с вами мире существует законодательство действующее, которое регулирует всё и вся, то точно так же должно быть законодательство, которое регулирует всё и вся в Интернете, — цитирует его агентство.
По мнению Пескова, это функция Роскомнадзора.
Ранее первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что стоящие перед РКН задачи будут только увеличиваться, так как влияние Интернета в современной жизни растёт и появляются новые риски. Также будут расширяться полномочия ведомства в этой связи.
В частности, Кириенко напомнил, что в Интернете очень уязвимы дети из-за возможных провокаций на опасные поступки, поэтому нужна быстрая и эффективная реакция надзорного ведомства.
13 мая депутат-единоросс Александр Хинштейн сообщил о подготовке законопроекта, по которому компании, владеющие информационными ресурсами с ежедневной аудиторией свыше 500 тысяч россиян, будут обязаны открыть официальные представительства на территории Российской Федерации. Кроме того, их хотят обязать создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
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