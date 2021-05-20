Зарубежных IT-гигантов обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора

https://static.news.ru/photo/5b7c0cbe-b961-11eb-80bb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные зарубежные компании, работающие в IT-сфере, для полноценной деятельности в РФ обязаны будут выполнить два условия — открыть российский филиал и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Об этом рассказал глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн, передаёт ТАСС.

Это создание филиала или полноценного представительства и создание личного кабинета на сайте регулятора — Роскомнадзора, через который идёт общение между государством и компанией. Эти требования может выполнить любой. Мы не предъявляем невыполнимые требования. Они очень просты и логичны, — заявил парламентарий.

Хинштейн уточнил, что в итоговую версию законопроекта о порядке работы IT-гигантов в РФ не вошло требование обязательного открытия банковского счёта в российской юрисдикции. Парламентарий признал, что регулировать выполнение этого требования затруднительно.

13 мая Хинштейн сообщил, что компании, владеющие информационными ресурсами с ежедневной аудиторией свыше 500 тысяч россиян, обязаны будут открыть официальные представительства на территории Российской Федерации. Соответствующий законопроект планируется принять до конца весенней сессии Госдумы.