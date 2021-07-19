В Кремле высказались об отмене QR-кодов в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в Москве. Он отметил, что власти столицы неоднократно доказывали эффективность своих действий в борьбе с коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койко-мест, оперативного включения резервов, — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как в ведомстве оценивают действия властей столицы.

Песков отметил, что в рамках реализации своих особых полномочий руководство столицы принимает подобные решения. Сомнений в них не возникает, потому что, опять же, действия московских властей продемонстрировали свою эффективность в борьбе с пандемией COVID.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника, 19 июля, система QR-кодов становится необязательной. Успешный ход вакцинации позволяет отказаться от этой меры. По его словам, система QR-кодов, проработавшая две недели, свою задачу выполнила.