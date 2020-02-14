Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Турция продолжают тесно взаимодействовать по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Москва и Анкара оказались на грани конфликта.

Мы констатируем, что продолжаются очень тесные контакты на разных уровнях между Россией и Турцией на фоне весьма напряжённой ситуации на фоне Идлиба, — приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля заверил, что общаются не только президенты двух стран, но и военные. Также происходит обмен делегациями на экспертном уровне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил российские и сирийские войска в нападении на мирных жителей Идлиба. Он считает, что удары Москвы и Дамаска нацелены на гражданское население, а не на террористов.

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