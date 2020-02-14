https://static.news.ru/photo/22042536-4f11-11ea-b1c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Турция продолжают тесно взаимодействовать по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Москва и Анкара оказались на грани конфликта.

Мы констатируем, что продолжаются очень тесные контакты на разных уровнях между Россией и Турцией на фоне весьма напряжённой ситуации на фоне Идлиба, — приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля заверил, что общаются не только президенты двух стран, но и военные. Также происходит обмен делегациями на экспертном уровне.