В Кремле рассказали, как Путин выступит на съезде ЕР на фоне COVID

https://static.news.ru/photo/70fdb730-d01e-11eb-9362-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Съезд партии «Единая Россия» пройдёт из-за пандемии с ограничениями, но президент Владимир Путин примет участие в мероприятии лично. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде «Единой России», который пройдёт со всеми ковидными ограничениями, — цитирует его агентство.

Песков добавил, что Путин будет очно участвовать в мероприятии, с соблюдением мер безопасности, поскольку условия диктуют такую необходимость. Но это не должно помешать содержательному выступлению главы государства, считает его пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что итоги праймериз единоросов, которые начались в конце мая, окончательно будут подведены в ходе второго этапа партийного съезда — 19 июня.

Помимо утверждения списков кандидатов, многие аналитики опять ждут смещения с поста официального лидера партии Дмитрия Медведева, который, к слову, так и не получил партбилет.