В Кремле раскрыли подробности ночной встречи Путина с иностранцем

https://static.news.ru/photo/8d0a6084-7da0-11eb-8b91-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле раскрыли детали ночной встречи Путина с иностранцем. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, она носила личный характер. Он пояснил, что у главы государства гораздо больше встреч, чем россиянам показывают по телевидению.

Встреча относится к категории личных контактов президента, коих происходит немало. Существуют и рабочие контакты, о которых мы также публично не сообщаем. Каждые сутки президента изобилуют огромным числом событий, их гораздо больше, чем вы видите по ТВ и в СМИ, — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что не обладает информацией о том, с кем встречался Путин.

Ранее Владимир Путин в ходе одного из мероприятий сообщил, что ночью встречался в Кремле с иностранным гостем. По словам президента, его знакомый прибыл в российскую столицу по личным делам.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что сотрудники администрации президента ещё не прорабатывали вопрос очного формата общения Владимира Путина с журналистами на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Администрация пока не рассматривала вопрос о введении для сотрудников СМИ платы за сдачу тестов на COVID-19 перед встречами с президентом.