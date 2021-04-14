В Кремле не раскрыли, будет ли РФ требовать извинений от Байдена

https://static.news.ru/photo/15b98ed2-9d04-11eb-8f58-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Amr Alfiky - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался от комментариев по вопросу того, будет ли Россия требовать извинений от главы Белого дома Джо Байдена за его высказывания в адрес российского лидера.

Я оставлю без комментариев этот вопрос, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

17 марта американский лидер Джо Байден во время интервью на телеканале ABC NEWS утвердительно ответил на вопрос о том, что считает российского президента Владимира Путина «убийцей».

Новость о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена является глобальной по своим масштабам, значимости и перспективам. Об этом заявлял вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он отметил, что сегодняшний диалог двух лидеров отличается от предыдущего взаимной готовностью к обсуждению накопившихся противоречий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о конкретных сроках и месте проведения возможной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он подчеркнул, что это новое предложение американской стороны, которое необходимо изучить и проанализировать, писал NEWS.ru.