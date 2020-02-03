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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают маловероятным «сверхблизкое сближение» США и Белоруссии, а развитие их отношений признают суверенным правом двух государств.

Вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении. Мы не можем и не хотим комментировать контакты наших партнёров с третьими странами. Это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений, —...