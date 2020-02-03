Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны со словами президента Турции Реджепа Эрдогана о крымских татарах на полуострове.
В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнёрами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам, — сказал Песков.
Он напомнил, что Эрдоган имеет приглашение Владимира Путина посетить полуостров.
Как ранее писал NEWS.ru, Реджеп Эрдоган перед вылетом на Украину снова заявил, что Анкара не признаёт Крым российским. Он также отметил, что продолжит следить за положением на полуострове крымских татар.
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