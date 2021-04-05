В Кремле назвали причину гибели мирных жителей Донбасса

https://static.news.ru/photo/9b6c6956-95f1-11eb-bfe7-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Гибель гражданского населения на юго-востоке Украины связана с эскалацией напряжённости на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Каждый раз гибель человека, особенно если это ребёнок — это трагедия, и всё это является горькими последствиями неурегулированности ситуации, более того, последствиями роста напряжённости на линии разграничения, — подчеркнул он.

Песков с сожалением отметил, что договорённости и взятые обязательства не выполняются, в том числе и украинской стороной. По его словам, в результате завязываются малоконтролируемые перестрелки, решения о которых принимают полевые командиры украинских вооружённых сил прямо на месте, не получая на это разрешения вышестоящего военного руководства.

Пресс-секретарь российского лидера также ответил на вопрос, может ли РФ разработать некую программу спасения детей Донбасса. Он подчеркнул важность исполнения ранее достигнутых договорённостей и обеспечения безопасности не только детей, но и всех граждан самопровозглашённых республик, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, пятилетний ребёнок погиб на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством. Ранения получила 67-летняя пенсионерка. На следующий день житель села Николаевка самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) получил осколочные ранения, подорвавшись на мине, сброшенной киевскими «боевиками» с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).