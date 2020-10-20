Песков: обвинённый в контрабанде «Аэрофлот» сможет защитить свои интересы

https://static.news.ru/photo/ffa7dd18-12d1-11eb-b4de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» имеет все возможности для того, чтобы ответить на прозвучавшие в её адрес обвинения в контрабанде. Об этом 20 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не знаю сути обвинений, которые предъявляются. Думаю, российская компания сама имеет возможность в соответствующем порядке защищать свои интересы, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что российское государство всегда стоит на страже интересов отечественных компаний.

Власти Соединённых Штатов предъявили группе из 10 человек обвинения в контрабанде из Америки в Россию электронной аппаратуры на $50 млн в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками «Аэрофлота». По данным прокуратуры Штатов, обвиняемые действовали в составе международной контрабандистской сети и использовали курьеров, чтобы «обойти законы и правила США в области экспорта» таких товаров, как смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad и смарт-часы Apple Watch. Одни члены группы якобы скупали устройства, в том числе краденные, в Соединённых Штатах, а другие расплачивались с ними деньгами, которые везли курьеры под видом авиапассажиров. Эти же курьеры забирали товар и затем увозили его в РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стремление западных стран обвинить российские спецслужбы «во всём и вся» является признаками нездоровой русофобии. По его словам, в Кремле ознакомлены с информацией на счёт обвинений со стороны Великобритании и США в отношении шести россиян в связи с хакерскими атаками на сайты Олимпийских игр и предвыборный штаб Дональда Трампа. Песков отметил, что российская сторона с сожалением наблюдает тенденцию, когда её обвиняют «уже во всём и вся».

Как писал NEWS.ru, генсек правительства Японии Кацунобо Като сообщил, что власти страны работают над предотвращением возможных кибератак в отношении структур и организаций Олимпиады в Токио. По его словам, Япония проявляет большой интерес и занимается сбором сведений и анализом всего, что относится к киберпространству. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в «пренебрежении международной стабильностью» в киберпространстве. Так дипломат отреагировал на обвинения американского Минюста и ФБР, выдвинутые против шести предполагаемых российских хакеров. В Лондоне заявили, что спецслужбы России с помощью кибератак планировали срыв Олимпиады в Токио до её переноса на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. По словам главы ведомства Доминика Рааба, действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны.