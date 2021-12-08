В Кремле назвали невозможным воссоздание Советского Союза
Сергей Попов
Сергей Попов
13:42, 08 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд о намерении президента России Владимира Путина воссоздать СССР. Он заявил, что сегодня это невозможно. Слова пресс-секретаря главы государства приводит РИА Новости.
Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно, — сказал Песков.
Он добавил, что на постсоветском пространств в настоящее время существуют СНГ, ЕАЭС, Союзное государство России и Белоруссии. Однако ни одно из этих образований не является попыткой воссоздания и не может быть таковой.
На пространстве бывшего Союза сформировались и окрепли суверенные государства и отношения между ними строятся на основе доверия, уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.
Ранее слова Нуланд о стремлении Путина воссоздать СССР в качестве своего исторического наследия оценил сенатор Константин Косачев. Он назвал высказывание американского политика нелепыми домыслами и призвал не обращать внимания на подобные заявления.