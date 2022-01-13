В Кремле намерены продолжать оказывать помощь Белоруссии в условиях санкций

Россия будет продолжать оказывать помощь Белоруссии в условиях введённых против неё санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. По его словам, это связано в том числе и с союзническими отношениями двух стран.

Белоруссия - наш партнёр, и мы ее не бросаем и не бросим, — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жёсткий курс на сохранение суверенитета и независимости республики, но в тесной связке с ближайшими «друзьями и братьями» — Россией, Украиной и Казахстаном. Глава государства подчеркнул, что в одиночку стране, которую он возглавляет, выжить будет невозможно. При этом Лукашенко подчеркнул, что нужно сделать всё, «чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры».

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что Москва и Минск будут развивать военное сотрудничество в связи с неготовностью Запада искать компромиссные решения по вопросам внешней политики. По его мнению, в данном вопросе хорошим подспорьем станет обновлённая Военная доктрина Союзного государства, которая в полной мере учитывает произошедшие изменения военно-политической обстановки в Восточной Европе.

4 ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление Высшего госсовета Союзного государства о Военной доктрине. Документ входит в число основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев пояснил, что принятие документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Белоруссии, а также беспрецедентным давлением на них.