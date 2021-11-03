Лидеры России и Белорусии утвердили военную доктрину Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление Высшего госсовета Союзного государства о военной доктрине. Документ входит в число основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы, сообщает «Интерфакс».

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев пояснил, что принятие документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Белоруссии, а также беспрецедентным давлением на них.

Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом происходящих в регионе изменений в военно-политической обстановке, — цитирует его агентство.

Выступая на заседании госсовета в режиме видеоконференции, Путин отметил, что российский и белорусский народы всегда помогали друг другу в трудную минуту, вместе защищали свободу и независимость, плечом к плечу боролись с внешними врагами.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск выразили готовность усиливать региональную группировку войск. По словам Лукашенко, она является надёжным щитом для безопасности не только России и Белоруссии, но и всего постсоветсткого пространства. Белорусский лидер добавил, что ни он, ни Путин не скрывают намерений относительно усиления группировки войск.