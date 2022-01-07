Лукашенко выступил за независимую Белоруссию в связке с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жёсткий курс на сохранение суверенитета и независимости республики, но в тесной связке с ближайшими «друзьями и братьями» — Россией, Украиной и Казахстаном. Глава государства подчеркнул, что в одиночку стране, которую он возглавляет, выжить будет невозможно.

Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить. Будет невозможно. Поэтому я взял более жёсткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия должна быть в тесной связке с ближайшими «друзьями и братьями». Ими он назвал Россию, Казахстан и Украину. Лукашенко подчеркнул, что нужно сделать всё, «чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что независимость не продаётся. По словам главы республики, в вопросе суверенитета никаких цен нет и быть не может. От также отметил, что в вопросе сотрудничества с Россией у стран общие цели и один путь.

При этом глава республики назвал выдумкой коллективного Запада слова о том, что Белоруссия войдёт в состав России. Он добавил, что руководство обеих стран достаточно умно, чтобы создать взаимовыгодный союз.