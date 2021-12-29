Лавров заявил о планах Москвы развивать военное сотрудничество с Минском

Москва и Минск будут развивать военное сотрудничество в связи с неготовностью Запада искать компромиссные решения по вопросам внешней политики, заявил ТАСС глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, в данном вопросе хорошим подспорьем станет обновлённая Военная доктрина Союзного государства.

Работа наших внешнеполитических ведомств направлена на поиск путей урегулирования любых вопросов политико-дипломатическим путём. Тем не менее в связи с неготовностью Запада искать компромиссные решения программа [согласованных действий во внешней политике] содержит положения, касающиеся координации взаимодействия по военно-политическим аспектам, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнул Лавров, помочь в этом может обновлённая Военная доктрина Союзного государства, которая в полной мере учитывает произошедшие изменения военно-политической обстановки в Восточной Европе.

4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление Высшего госсовета Союзного государства о Военной доктрине. Документ входит в число основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев пояснил, что принятие документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Белоруссии, а также беспрецедентным давлением на них.

Накануне Путин и Лукашенко на переговорах после саммита СНГ также подтвердили планы провести в феврале-марте 2022 года совместные военные учения. По мнению белорусского лидера, учения пойдут на пользу отношениям обеих стран. Точные даты манёвров позже согласуют военные обоих государств.