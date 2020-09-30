В Госдуму внесли проект федерального бюджета на 2021–2023 годы

https://static.news.ru/photo/0019087e-0316-11eb-9eea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Правительство РФ внесло в Госдуму 15 законопроектов, среди них — проект закона о федеральном бюджете, а также проекты бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования.

Кроме того, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, правительство внесло пакет бюджетообразующих законопроектов — их рассмотрение является приоритетом для депутатов. На пленарном заседании спикер Госдумы также подчеркнул, что законопроекты будут рассматриваться «не раньше конца октября». Инициативы обсудят также с экспертным сообществом, передают argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, первое чтение проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы запланировано на 29 октября. Об этом стало известно после заседания Совета Думы.

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов был одобрен на заседании кабмина 19 сентября. В него уже включены корректировки в связи с увеличением НДФЛ для физлиц с годовым доходом свыше 5 млн рублей.

Детали бюджета пока не раскрываются, однако ранее СМИ сообщали об отдельных положениях законопроекта со ссылкой на копию пояснительной записки к проекту. Так, в 2021 году государственный долг России вырастет до 20,8% ВВП и увеличится до 21,3% ВВП к 2023 году. На оборону в ближайшие три года будет выделено 9,5 трлн рублей, из которых более 3,1 трлн — в течение следующего года. Государственные СМИ в 2021 году получат из бюджета 102,8 млрд рублей, а финансирование проекта Минздрава «14 высокозатратных нозологий» за трёхлетку сократится на 19,5 млрд рублей.