В Госдуму внесли проект федерального бюджета на 2021–2023 годы

Правительство РФ внесло в Госдуму 15 законопроектов, среди них — проект закона о федеральном бюджете, а также проекты бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования.
Кроме того, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, правительство внесло пакет бюджетообразующих законопроектов — их рассмотрение является приоритетом для депутатов. На пленарном заседании спикер Госдумы также подчеркнул, что законопроекты будут рассматриваться «не раньше конца октября». Инициативы обсудят также с экспертным сообществом,
Как писал NEWS.ru, первое чтение проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы запланировано на 29 октября. Об этом стало известно после заседания Совета Думы.
Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов был одобрен на заседании кабмина 19 сентября. В него уже включены корректировки в связи с увеличением НДФЛ для физлиц с годовым доходом свыше 5 млн рублей.
Детали бюджета пока не раскрываются, однако ранее СМИ сообщали об отдельных положениях законопроекта со ссылкой на копию пояснительной записки к проекту. Так, в 2021 году государственный долг России вырастет до 20,8% ВВП и увеличится до 21,3% ВВП к 2023 году. На оборону в ближайшие три года будет выделено 9,5 трлн рублей, из которых более 3,1 трлн — в течение следующего года. Государственные СМИ в 2021 году получат из бюджета 102,8 млрд рублей, а финансирование проекта Минздрава «14 высокозатратных нозологий» за трёхлетку сократится на 19,5 млрд рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен