Американская «наглость» не является сенсацией, никто не разрешит флоту США «пастись» у российских берегов. Об этом заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя высказывание заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о вторжении американских кораблей в территориальные воды других стран.

По словам Бальбека, если Кент хотел «открыть тайну про американскую наглость», то сенсации у него не получилось. Он также подчеркнул, что Россия не позволит ничьим кораблям ходить в своих территориальных водах с разрешения Киева, считающего Крым своей частью.

Да, мы знаем, что американский флот самый мощный в мире, но это не означает, что разрешим ему «пастись» возле наших берегов. В конце 80-х американский крейсер получил, что называется, хук в челюсть, недавно британскому эсминцу взрывами бомб по курсу вернули зрение. Так что вечернего променада ни у каких кораблей НАТО здесь не будет, — сообщил российский депутат.

Ранее Джордж Кент заявил, что американские корабли десятилетиями вторгались в чужие территориальные воды подобно тому, как это сделал британский эсминец Defender в конце июня 2021 года. Тогда корабль пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. По словам представителя США, такого рода действия предпринимались и в советское время.