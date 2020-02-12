https://static.news.ru/photo/70c3f4a2-4da5-11ea-9162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал предложение рабочей группы по изменению Конституции об увеличении числа президентской квоты в Совете Федерации.

Число кандидатов, которых предлагает глава государства предложено расширить с 17 до 30 человек. Семеро смогут работать в верхней палате пожизненно, они могут быть назначены за «выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».

Срок полномочий остальных составит шесть лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в кремле определённых решений о необходимости принятия таких поправок пока нет.