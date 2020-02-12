Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал предложение рабочей группы по изменению Конституции об увеличении числа президентской квоты в Совете Федерации.
Число кандидатов, которых предлагает глава государства предложено расширить с 17 до 30 человек. Семеро смогут работать в верхней палате пожизненно, они могут быть назначены за «выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».
Срок полномочий остальных составит шесть лет.
Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в кремле определённых решений о необходимости принятия таких поправок пока нет.
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