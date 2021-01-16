В Госдуме напомнили Шрёдеру причины присоединения Крыма к России

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Истинная причина присоединения Крыма к России — это желание жителей полуострова. Расширение НАТО не играло в этом решающей роли, заявил депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

Он заверил, что крымчане мечтали об этом с 1992 года.

Без сомнений, расширение НАТО было раздражителем, но мы, жители полуострова, в принципе не воспринимали навязываемые нам украинские ценности и открыто выступали в поддержку России и её политики. Что тут говорить, если почти на всех машинах была наклейка с Андреевским флагом и надпись «Севастополь — Россия», — цитирует Белика РИА Новости.

Депутат добавил, что в Крыму «в штыки встречали сближение Украины с НАТО». Он объяснил это тем, что жители полуострова — «часть российской нации». По его словам, люди «никогда об этом не забывали и детей своих этому учили».

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер высказал мнение, что причиной выхода Крыма из состава Украины стало расширение НАТО на восток. Кроме того, он высказал мнение, что присоединение полуострова к России прошло с нарушением международного права.

Белик же ответил на это, что Шрёдер поверхностно знает о ситуации в Крыму за период с 1992 по 2014 годы.