В Госдуме ответили на слова Трампа о сотрудничестве между США и РФ

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Зампред думского комитета по обороне Андрей Красов прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о сотрудничестве с Россией в сфере контроля над вооружениями.

Он отметил, что нередко за яркими заявлениями из Вашингтона не следует никаких действий. Поэтому Москва ожидает от Штатов практического подтверждения слов Трампа.

За этими словами, лозунгами — а мы понимаем, что США находятся в преддверии президентских выборов — должны последовать такие же яркие, практические действия, — цитирует парламентария РИА Новости.

Красов добавил, что позиция России в вопросе контроля над вооружениями остаётся неизменной. Москва всегда готова к диалогу, понимая, что в мире очень много оружия, по котором необходимы договорённости.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы он отметил приверженность Вашингтона контролю над вооружениями.