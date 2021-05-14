В Госдуме оценили украинские страхи «жёсткого ответа» России

https://static.news.ru/photo/fdde3c2e-b566-11eb-876e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об «ассиметричном и жёстком» ответе Москвы. По словам члена ГД, которые приводит РИА Новости, Украина пугает мир «российской агрессией» уже несколько лет.

Руслан Бальбек подчеркнул, что Киев занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России и не приемлет другой точки зрения. Называть Украину партнёром в таких условиях, по мнению депутата, неуместно. При этом он отметил готовность Москвы к диалогу.

Нам есть, о чём поговорить, и в этом разговоре можно было бы убрать те проблемы, которые не решаются уже семь лет, — заявил Бальбек.

Его слова были ответом на пост в Facebook бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.

Слова Путина о нас не стоит недооценивать, — предупредил Климкин. — Это не очередная находка спичрайтеров. Путин говорит о нас как о постоянном источнике проблем для России и её антиподе. Такой лексикой он ещё не пользовался. Ответ Кремля будет ассиметричным и очень жёстким.

Климкин имел в виду недавнее высказывание Владимира Путина о том, что из Украины пытаются сделать антипода России, своеобразную «анти-Россию».