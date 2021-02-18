В Госдуме оценили требование ЕСПЧ по Навальному

https://static.news.ru/photo/f22f9140-71df-11eb-a033-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российским властям не следует реагировать на заявления из-за рубежа, противоречащие Конституции и законодательству страны. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционера Алексея Навального.

В России действует отечественное право и не следует идти на поводу у внешних требований, идущих вразрез с нашей конституцией и законодательством, — цитирует РИА Новости парламентария.

Он отметил, что требования ЕСПЧ дискредитируют этот судебный орган своим участием в политических акциях вместо того, чтобы защищать права человека. Железняк напомнил, что на Западе не удостоили таким же вниманием преследования Джулиана Ассанжа, Кирилла Вышинского и других лидеров общественного мнения, оказавшихся в тюрьме по политическим причинам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила требование освободить Навального с претензиями домкома Швондера из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».

Как писал NEWS.ru, адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».