В Госдуме оценили идею Зеленского создать украинское нацсопротивление

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание общественности, поскольку не добился за время своего президентства никаких политических и экономических успехов. Так прокомментировал предложение украинского лидера о создании в стране национального сопротивления депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Слова российского парламентария приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в стране национальное сопротивление. Для этого предлагается привлекать широкие слои населения. По мысли руководителя государства, эта мера позволит повысить обороноспособность страны.

Всё с Зеленским понятно: не добился ни политических, ни экономических успехов и поэтому решил воспользоваться приёмом фокусника — отвлечь внимание общественности на ложный след, — заявил Бальбек.

По словам депутата, совершенно непонятно, кому и чему предлагает сопротивляться украинский лидер, ведь российского вторжения страна «не дождётся» и от самопровозглашённых ДНР и ЛНР ничего подобного ожидать также не следует.

Бальбек полагает, что создание сопротивления позволит ответить на возможный вопрос украинцев о том, чем же занимается их президент. Для этого на Украине начнут устраивать массовые сборы резервистов, учения и рытьё окопов.

А когда народ начнёт сильно возмущаться, движение благополучно похоронят, а граждане будут страшно рады, что на учения не надо ездить, по земле ползать, и минимум полгода не будут задавать вопросы про экономическое состояние страны, — сказал российский парламентарий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Зеленского увеличить численность ВСУ.