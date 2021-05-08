В Госдуме назвали Киев «чистильщиком сапог господам из Вашингтона»

https://static.news.ru/photo/4fa38bf6-aff7-11eb-bd04-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Депутат Госдумы Руслан Бальбек с иронией отреагировал на высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне. По его словам, Украина — это уже не государство, а «чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя», передаёт РИА Новости.

Заврался украинский президент, наверное, будь его воля, так он и ветеранов Великой Отечественной войны вне закона объявил бы, чтобы не портили ему картину «правильного» трактования истории. Впрочем, сегодняшняя Украина — это уже не государство, а чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя, — отметил Бальбек.

По его словам, у украинских властей нет своего мнения. Он напомнил, что Зеленский выделяет ОУН УПА (экстремистская организация, запрещённая в РФ). Для президента Украины именно она героически сражалась на войне, а остальные были «сбоку припёку».

Ранее Зеленский обратился к соотечественникам в честь Дня памяти и примирения, который в стране отмечают 8 мая. Он подчеркнул, что любой человек, пытающийся оправдать нацизм, заслуживает только осуждения. При этом политик говорил только о Второй мировой войне, избегая названия «Великая Отечественная война».