Минск призвали признать российский статус Крыма

https://static.news.ru/photo/891a0256-c141-11eb-8264-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Белоруссии, учитывая текущую геополитическую обстановку, пора признать Крым российской территорией. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.

Парламентарий удивился тому, что Минск не принял «справедливого и братского решения» и не начал налаживать экономические связи с полуостровом на фоне современного отношения со стороны Запада.

Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан, — сказал парламентарий.

Шеремет подчеркнул, что российские власти не давят на Белоруссию и хотят, чтобы в Минске самостоятельно приняли соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не планирует полёты в Крым. Её гендиректор Игорь Чергинец объяснил это отсутствием политического признания Крыма российским.