В день старта праймериз «Единой России» сайт атаковали хакеры

https://static.news.ru/photo/802d32b8-9e87-11ea-8847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хакерская атака была зафиксирована на сайте предварительного голосования (праймериз) «Единой России» в день старта процедуры 25 мая. Об этом сообщил замсекретаря генсовета правящей партии Сергей Перминов.

Изначально голосование шло в штатном режиме. В семь утра начался лавинообразный рост попыток проголосовать. Спустя некоторое время техподдержка обнаружила DDoS-атаку — в систему предпринимались попытки загружать голоса с несуществующих идентификаторов выборщиков, — цитирует пресс-служба ЕР Перминова.

Он подчеркнул, что наплыв таких запросов удалось остановить за два часа. Так как у системы нет доступа к личной информации выборщиков, обрабатывались все без исключения запросы. Из-за этого образовалась очередь, но сейчас система постепенно разгружается.

До настоящего момента ни одной потери бюллетеня не произошло, — подчеркнул Перминов.

Праймериз завершится вечером 31 мая. Победители представят «Единую Россию» на выборах в сентябре.

Как писал NEWS.ru, внутрипартийные праймериз «Единой России» в этом году оказались крайне непопулярны. На официальном сайте предварительного голосования 15 мая сообщалось о менее чем шести тысячах желающих принять участие в процедуре отбора на выборы в сентябре. Для сравнения: в прошлом году количество участников партийных праймериз составило почти 40 тысяч. Причина этого, по мнению экспертов, заключается в вынужденном дистанцировании кандидатов от избирателей и полном переходе в непривычный онлайн-формат, который в «Единой России» тестировался ещё начиная с 2018 года.