Внутрипартийные праймериз «Единой России» в этом году оказались крайне непопулярны. На момент подготовки публикации на официальном сайте предварительного голосования сообщалось о менее чем шести тысячах желающих принять участие в процедуре отбора на выборы в сентябре. Для сравнения: в прошлом году количество участников партийных праймериз составило почти 40 тысяч. Причина этого, по мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, заключается в вынужденном дистанцировании кандидатов от избирателей и полном переходе в непривычный онлайн-формат, который, кстати, в «Единой России» тестировался ещё начиная с 2018 года.

Смена форматов

Старт по отбору кандидатов на выборы «Единая Россия» начала ещё 1 марта, однако COVID-19 подкорректировал планы партии власти провести в этом году генеральную репетицию перед выборами в Госдуму. Из-за пандемии руководство единороссов приняло решение проводить дебаты между кандидатами и агитацию в режиме онлайн, в основном через соцсети и на партийных сайтах. Однако непопулярность процедуры праймериз в этом году крайне серьёзная. Ранее замсекретаря генерального совета ЕР Сергей Перминов в начале мая заявил, что партия продлевает приём заявок до 15-го числа, отметив, что на 5 мая в предварительном голосовании изъявили желание принять участие более пяти тысяч человек. По данным на вечер 14 мая, число заявок составляет 5686 (причём число их увеличилось почти на тысячу в течение нескольких часов).

Впрочем, как заявил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru генеральный директор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) Дмитрий Орлов, интерес к процедуре праймериз партии власти в этом году «значителен». По его словам, продление сроков — техническая мера, которая негативно не повлияет на соблюдение необходимых процедур.

Предвыборные программы кандидатов на праймериз «Единой России» и на региональных выборах, конечно, изменятся в связи с изменением национальной повестки дня. Думаю, на первый план выйдут проблемы здравоохранения, защита трудовых интересов и в целом социальная повестка, помощь бизнесу. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

По словам политолога Дмитрия Гусева, партия власти оказалась в тяжёлой ситуации и запускает серьёзный процесс.

Конечно, очень сложно впервые что-то начинать, особенно политические процессы. Но ситуация такая, что «Единая Россия» верит, что всё получится. Уверен, что будут первые шишки, но ничего страшного не произойдёт. Думаю, что партия научится работать и в таких условиях. Дмитрий Гусев политолог политолог

Обкатать систему

Об итогах кампании по отбору участников предварительного голосования в «Единой России» по плану должны сообщить 15 мая. И учитывая, что выборов разных уровней в регионах запланировано довольно много, 5–6 тысяч предварительно отобранных кандидатов окажется не много. Однако, похоже, голосование за них пройдёт в ранее обозначенные сроки — начнётся 25 мая и продлится до конца весны. Естественно, в режиме онлайн. Среди экспертов, опрошенных NEWS.ru, есть мнение, что именно партия власти первой опробует дистанционное голосование, которое тестирует уже не первый год.

Думаю, что сегодня всё дело в том, что современный онлайн-инструмент взаимодействия с избирателями непонятен и неудобен для использования. Желающих, как и прежде, много. Другое дело, что люди должны принципиально по-другому выстраивать свою работу с избирателями и однопартийцами. Думаю, что это причина, а не желание. Возможно, они «обкатают» систему онлайн-голосования перед выборами в сентябре, Конституцией и 21-м годом, на который запланированы выборы в Государственную думу. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Кроме того, праймериз — индивидуальный проект ЕР, отметил Куртов, и является консервативным зарядом, который сегодня так необходим для стабилизации настроений в обществе.

Если «Единая Россия» считает необходимым провести предварительное голосование, и тем более в таких сложных условиях, пусть они это делают. У них это сейчас связано и с настроением людей — им сейчас попросту не до выборов, и нет возможности прямой коммуникации, нет возможности впрямую отдавать свой голос. Всё сразу. На самом деле это хорошая проверка для партии, давайте посмотрим, что из этого получится, — заявил эксперт, добавив, что возможные проблемы с нынешними праймериз связаны с пока не готовыми онлайн-инструментами.

Иного мнения придерживается исполнительный директор Мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев. Регламенты, по его словам, которые используют на праймериз в «Единой России», схожи с регламентами Центральной избирательной комиссии, однако в партии придерживаются собственных норм.

Этапы похожи, но если мы говорим об электронной части, то эти правила ведь сами ЕР и формируют, они ориентируются на свои задачи — другие требования по наблюдению, по верификации и так далее. Это нормально, не вижу здесь никаких проблем. Хотя у них тоже были отдельные случаи недоверия результатам и звучали заявления о том, что необходимо усиливать наблюдение. Роман Коломойцев исполнительный директор Центра «Группа 32» исполнительный директор Центра «Группа 32»

COVID-19 vs праймериз

Руководство партии сосредоточенно работает на коронавирусном фронте — вручение автомобилей, сбор денег с партийных, волонтёрская помощь людям, попавшим в тяжёлую ситуацию в связи с пандемией и самоизоляцией. Тем не менее, отмечают эксперты, партия власти, несмотря на активное своё участие в борьбе против последствий COVID-19, оказалась вне повестки. Об этом заявил директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов NEWS.ru, добавив, что сейчас в целом политическое пространство не слишком активно, а потому и граждане не заинтересованы в участии в праймериз «Единой России». В связи с этим, уверен политолог, и количество кандидатов невелико.

Безусловно, это вопрос снижения рейтингов «Единой России», отсутствие её в фокусе борьбы с коронавирусом — партии нет в медийном пространстве. И, соответственно, далеко не все кандидаты хотят ассоциироваться с ней. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Кроме того, массу вопросов, считает эксперт, вызывает и проведение праймериз в режиме онлайн.

Одно дело, когда праймериз являются, по сути дела, нулевым или первым этапом ведения избирательной кампании, когда уже собирается команда, технологи, и уже ведётся нормальная агитационная работа, уже выстраиваются месседжи, выстраивается социология. По сути, партия многим кандидатам ещё и финансово помогала для начала старта кампании. Другое дело, когда это какое-то виртуальное онлайн-голосование, не слишком влияющее на реальную избирательную кампанию. Зачем участвовать в имитации чего бы то ни было, если к реальной кампании это не имеет никакого отношения. Проводить онлайн-праймериз, причём внутрипартийные — странная фантазия, — считает Добромелов.

Наконец, полагает он, на и так низкий рейтинг «Единой России» влияет, собственно и процедура предварительного голосования, которая не стимулирует людей участвовать в политике.