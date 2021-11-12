«Ум за разум заходит»: Пушков высмеял заявление Климкина об угрозе Украине

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Критически оценил высказывание экс-главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина относительно «спланированной операции» по созданию миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее Климкин заявил, что мигранты пойдут на границу Украины, когда «Польша и Литва будут эффективно защищаться». По мнению политика, страна наполовину окружена, а всё происходящее является «очень последовательной системной работой по тотальной дестабилизации в первую очередь Украины».

У бывшего главы МИД Украины ум за разум заходит. Мигранты на польско-белорусской границе, видите ли, угрожают Украине! — отреагировал на подобное высказывание Пушков.

Он задался вопросом, для чего беженцам может понадобиться Украина.

На этот ключевой вопрос отставной параноик не отвечает. Ответ один: «Украина окружена!». Дальше мысль теряется в исчезающих пунктирах, — написал Пушков.

Миграционный кризис на границе Белоруссии начался в мае, когда власти страны пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии.

Ранее российский дипломат осудил попытку Запада свести счёты с Минском.