Российский дипломат осудил попытку Запада свести счёты с Минском

Москва осуждает попытки стран Запада свести счёты с Белоруссией, обвиняя Минск в разжигании миграционного кризиса. Об том на заседании комитета заявил представитель РФ Степан Кузьменков, сообщает РИА Новости.

Западные страны начали активно обвинять Минск в использовании беженцев на границе для дестабилизации ситуации в ЕС во время обсуждения проекта резолюции Белоруссии об улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми.

По словам Кузьменкова, важность затрагиваемой темы не помешала отдельным западным государствам использовать её в своих конъюнктурных целях.

Мы осуждаем оскорбительные и недопустимые высказывания представителей США, Канады, ЕС, которые не соответствуют практике взаимоуважительного диалога в области прав человека, — сказал российский дипломат.

Подобные заявления свидетельствуют о стремлении ЕС свести политические счёты с автором резолюции, Москва считает подобное перекладывание вины за происходящее в Европе на Белоруссию недопустимым, подчеркнул Кузьменков.

Миграционный кризис на границе Белоруссии начал развиваться в мае, когда власти страны пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.