Украина опротестовала выборы в Крыму

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением Единого дня голосования в Крыму. В ведомстве назвали действия России продолжением нарушения украинской территориальной целостности.

Там отметили, что все причастные к проведению голосования будут нести ответственность в соответствии с законами Украины.

МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 так называемых «выборов» в незаконных органов, образованных на русском оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь, — говорится на сайте МИД.

В ведомстве призвали другие страны и международные организации осудить действия российских властей и чётко заявить о непризнании выборов в Крыму. Кроме того, там попросили усилить политико-дипломатическое давление на РФ, в том числе путём расширения санкций.

Согласно украинским законам, Крым является территорией Украины.

На территории полуострова в рамках Единого дня голосования 13 сентября проходят выборы губернатора Севастополя, а также довыборы депутатов госсовета республики и симферопольского парламента.

Выборы разного уровня проходят в 83 субъектах России. По их итогам в общей сложности будет замещено около 80 тысяч мандатов. Согласно утверждённому ЦИК порядку проведения единого дня голосования, 13 сентября является основным днём, а 11 и 12 сентября волеизъявление граждан осуществляется досрочно.

Ранее председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин сообщил, что в подмосковном Подольске аннулировали порядка 100 бюллетеней в связи с возможными нарушениями. Сейчас там с чистого листа идёт голосование. По его словам, инцидент никак не повлияет на исход выборов, а Мособлизбирком разберётся в этой ситуации досконально, сообщал NEWS.ru.