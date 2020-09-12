ЦИК призвала журналистов объективно освещать выборы в России

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Некоторые СМИ 11 сентября опубликовали ложную информацию о голосовании на придомовой территории в Иркутской области, заявила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина. Она подчеркнула, что все зарегистрированные издания обязаны следовать принципу объективности и достоверности. Представитель ЦИК также заявила об ангажированности СМИ, размещающих подобные материалы.

После того как были даны все пояснения, к сожалению, никаких разъяснений и комментариев на своих страницах [издания] не разместили. Мы констатируем определённую ангажированность некоторых СМИ <...> Началось всё <...> с Иркутска, и мы очень тщательно разбирали эту ситуацию. По-моему, очевидно были представлены все видеоматериалы, пояснения, где было понятно, что был осознанно определённым неизвестным создан фейк, — цитирует её ТАСС.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова попросила избирательные комиссии в регионах зафиксировать на видео процесс волеизъявления граждан на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о голосовании «на багажниках». Накануне она заявила, что появившиеся в Сети сообщения и фото о голосовании в ряде регионов на багажниках автомобилей являются ложными. По её словам, в 28 регионах есть только два вида голосования — «на пеньке» и на выезде.

Выборы разного уровня проходят в 83 субъектах России. По их итогам в общей сложности будет замещено около 80 тысяч мандатов. Согласно утверждённому ЦИК порядку проведения единого дня голосования, 13 сентября является основным днём, а 11 и 12 сентября волеизъявление граждан осуществляется досрочно.

Ранее NEWS.ru писал, что наиболее высокая явка на губернаторских выборах по итогам первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане. На участки пришли 27,5% избирателей. Самый низкий показатель — в Иркутской области, он составляет 8,11%.