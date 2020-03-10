Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента страны, рассказал о своём звонке президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, он пытался связаться с российским лидером во время событий в Крыму, когда Россия поставила условие украинским военным сложить оружие в течение 12 часов.
Мне надо было выиграть время любым путём. Поэтому делать нечего, я попытался позвонить Путину через спецсвязь в Кремль, — рассказал он в интервью на сайте «Крым. Реалии».
Он отметил, что Москва якобы планировала захват Киева и возвращение власти бывшему президенту Виктору Януковичу, который, в свою очередь, обратился бы к России с просьбой ввести войска.
Турчинов признался, что планировал лично побеседовать с Путиным, однако ему ответил лишь спикер Госдумы Сергей Нарышкин. В своём интервью Турчинов сообщил о предупреждении Нарышкина о том, что за приказы, из-за которых погибнут крымчане, придётся отвечать.
Пошли угрозы, что если будут гибнуть русскоязычные, русские, то они нас как военных преступников будут искать по всему миру, — цитирует политика Lenta.ru.
Ранее Турчинов объяснил, что Украина не может объявить войну России, потому что соседнее государство является ядерной державой, писал NEWS.ru.