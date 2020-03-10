https://static.news.ru/photo/46f797d6-62e1-11ea-9b6b-fa163e074e61_660.jpg Александр Турчинов Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента страны, рассказал о своём звонке президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, он пытался связаться с российским лидером во время событий в Крыму, когда Россия поставила условие украинским военным сложить оружие в течение 12 часов.

Мне надо было выиграть время любым путём. Поэтому делать нечего, я попытался позвонить Путину через спецсвязь в Кремль, — рассказал он в интервью на сайте «Крым. Реалии».

Он отметил, что Москва якобы планировала захват Киева и возвращение власти бывшему президенту Виктору Януковичу, который, в свою очередь, обратился бы к России с просьбой ввести войска.

Турчинов признался, что планировал лично побеседовать с Путиным, однако ему ответил лишь спикер Госдумы Сергей Нарышкин. В своём интервью Турчинов сообщил о предупреждении Нарышкина о том, что за приказы, из-за которых погибнут крымчане, придётся отвечать.

Пошли угрозы, что если будут гибнуть русскоязычные, русские, то они нас как военных преступников будут искать по всему миру, — цитирует политика Lenta.ru.

Ранее Турчинов объяснил, что Украина не может объявить войну России, потому что соседнее государство является ядерной державой, писал NEWS.ru.