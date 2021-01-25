Россия, Азербайджан и Армения восстановят транспортный коридор в Карабахе

https://static.news.ru/photo/45a51e16-5fa8-11eb-8384-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия, Азербайджан и Армения намерены договориться о создании транспортного коридора на Южном Кавказе. Восстановление дорог было одним из условий прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Встреча на уровне вице-премьеров запланирована на 27 января, она состоится в Москве, передаёт РБК со ссылкой на два собственных источника в правительственных структурах. С российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с азербайджанской — Шахин Мустафаев, с армянской — Мгер Григорян.

Главная задача встречи — определить, что нужно построить или восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в регионе. Переговорщикам предстоит обсудить несколько возможных проектов. Среди них, в частности, строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и азербайджанский эксклав Нахичевань, а также Армению и Россию.

Сейчас для связи с Нахичеванью у Азербайджана есть только авиасообщение. Однако Баку хотел бы построить там железнодорожную линию и автомобильное шоссе. Взамен Армения могла бы получить прямую железнодорожную связь с Россией. Раньше она осуществлялась через Грузию, но после войны 2008 года прекратилась.

Кроме того, по данным издания, вице-премьеры должны обсудить предложение связать Армению и Иран по железной дороге через Нахичевань.

Азербайджан уже начал строительство участка железной дороги на своей территории. В конце декабря Ильхам Алиев говорил, что стране потребуется максимум два года, чтобы построить ветку от Горадиза до Зангелана, граничащего с Арменией.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы, писал NEWS.ru.

11 января в Москве прошла трёхсторонняя встреча, в которой помимо президентов России и Азербайджана принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как писал NEWS.ru, политики обсудили реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Тогда же стороны договорились создать новый переговорный формат, в рамках которого и состоится встреча вице-премьеров.