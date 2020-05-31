Трамп назвал саммит G7 устаревшим

https://static.news.ru/photo/24b76234-a326-11ea-8195-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Trammer/www.imago-images.de/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп хочет перенести саммит G7 на сентябрь. Он пригласит туда лидеров ещё четырёх стран, в том числе российского президент Владимира Путина.

Президент сообщил некоторые новости о G7, которые разрешил использовать нам под запись. Он откладывает его до сентября и планирует пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию, — говорится в сообщении Белого дома.

Трамп считает, что мероприятие устарело, поскольку не решает актуальные в современном мире вопросы. На саммите будут обсуждаться в том числе проблемы, связанные с Китаем, сообщает РИА Новости.

Москва перестала участвовать во встречах G7 с 2014 года. Это произошло после воссоединения Крыма с РФ.

Трамп выступает за возвращение к «Большой восьмёрке». Его идею поддержал лишь президент Франции Эммануэль Макрон. По данным американских СМИ, против приглашения России активно выступал вице-президент США Майк Пенс. Представители Демократической партии также были против участия России. Члены палаты представителей с подачи демократов в октябре 2019 года приняли резолюцию, по которой Москва сможет вернуться к участию, только если будет «уважать территориальную целостность» других государств.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в саммите G7. Высокопоставленный американский чиновник рассказал журналистам, что президент США и канцлер Германии не сошлись по вопросу «Северного потока — 2».

NEWS.ru писал, что руководство Южной Кореи отреагировало на планы пригласить страну на саммит G7. Сеул заявил, что намерен обсудить с Вашингтоном возможные детали.