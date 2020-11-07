Тихановская написала Байдену

https://static.news.ru/photo/8309796a-214f-11eb-a201-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Zygimantas Gedvila/imago-images.de/Global Look Press

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поздравила демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США. Она посетовала на то, что итоги выборов в Белоруссии подсчитывались несколько иначе.

Это была настоящая гонка идей, программ и команд — в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя, — говорится в сообщении Тихановской в Telegram-канале.

По словам оппозиционерки, многие живущие в США белорусы отдали свои голоса за Байдена. Также Тихановская выразила уверенность в том, что под руководством Байдена американский народ будет процветать, а отношения между США и Белоруссией — улучшатся.

Лидер белорусской оппозиции напомнила, что Байден много раз высказывался в поддержку белорусов.

И я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси, — подчеркнула Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал выборы главы государства в Соединённых Штатах. По его словам, там творится «издевательство над демократией». Политик отметил, что хочет посмотреть, как западные страны будут требовать от Вашингтона проведения новых выборов. Он считает, что этого не будет, потому что власти других государств «побоятся».