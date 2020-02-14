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Соединённые Штаты готовы выделить до $1 млрд на финансирование проектов Евросоюза, направленных на снижение зависимости стран Европы от российских энергоресурсов. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он уточнил, что финансирование предполагается в рамках Инициативы трёх морей, которая объединяет ряд стран Центральной и Восточной Европы, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям.

Кроме того, Помпео призвал не верить заверениям России о том, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, передаёт «Интерфакс».

As a brand new statement of U.S. support for the sovereignty, prosperity, and energy independence of our European friends, @SecPompeo announced the U.S. intends to provide up to $1B in financing to the Central and Eastern European countries of the Three Seas Initiative. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) February 15, 2020

Как пояснила в Twitter представитель Госдепартамента США Морган Ортагус, выделяемые Америкой деньги помогут обеспечить «суверенитет, процветание и энергетическую независимость» европейских партнёров Соединённых Штатов.

Как писал NEWS.ru Помпео в Мюнхене упрекнул Россию в имперских амбициях, а также в агрессивных действиях по отношению к Грузии и Украине.