Он уточнил, что финансирование предполагается в рамках Инициативы трёх морей, которая объединяет ряд стран Центральной и Восточной Европы, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям.

Кроме того, Помпео призвал не верить заверениям России о том, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, передаёт «Интерфакс».