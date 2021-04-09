Соратник Чубайса оценил, кому в России принесёт выгоду война в Донбассе

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Российский общественный и политический деятель, президент Общероссийского общественного движения «Союз правовых сил» Леонид Гозман предположил, кому в России может быть выгоден конфликт в Донбассе.

По его мнению, ситуацией может воспользоваться партия «Единая Россия», чтобы поднять свой рейтинг перед выборами в Госдуму.

Это не исключено. С одной стороны, перед выборами в Госдуму и надо что-то делать, потому что «Единая Россия» там, откуда и днём видны звёзды, ровно в этом месте сидит. И люди во многих местах готовы голосовать за табуретку, лишь бы не голосовать за этих ребят, — заявил он в эфире программы «О!Пять! Росбалт».

Партия «Единая Россия» пока никак не прокомментировала слова Гозмана, передаёт URA.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что Украина вряд ли решится начать воевать с РФ. Последствия осознают даже в Киеве, но провоцировать Кремль обстрелами и другой военной активностью соседняя страна будет.