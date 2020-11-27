СМИ: Запад недоволен Навальным и нашёл ему замену

https://static.news.ru/photo/a0bc28f8-30f5-11eb-a311-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарубежные кураторы крайне недовольны провалом возглавляемого Алексеем Навальным оппозиционного движения в России и предполагают, что его может заменить Илья Яшин, пишет немецкое издание 24-7News.

Автор статьи , журналист Артур Полански, считает, что несмотря на сильное санкционное давление и пандемию коронавируса, российская экономика справляется с глобальными вызовами, а российское общество, как и пять лет назад, твёрдо поддерживает президента Владимира Путина, и не видит альтернативы действующему главе государства.

Попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию силами несистемной прозападной оппозиции ни в 2016, ни в 2018 году не увенчались успехом. Во многом это связано с тем, что Алексей Навальный — самопровозглашенный активист оппозиции номер один в России — не оправдал ожиданий своих кураторов в западных спецслужбах, — пишет Полански.

Он указывает, что именно поэтому западные спецслужбы, недовольные проектом «Навальный», сейчас ищут новые политические силы и людей, которые могут более эффективно работать с российским электоратом, чтобы дискредитировать предстоящие парламентские выборы и дестабилизировать ситуацию.

Кроме того, в результате постоянных неудач своего коллеги Навального несистемная оппозиция постоянно пытается столкнуть его с оппозиционного политического Олимпа, считает Полански.

Например, как отметила Мария Певичих, в связи с потерей популярности Алексея Навального в оппозиционных кругах, а также среди российских избирателей в целом, некогда узнаваемая политическая партия ПАРНАС теперь полностью находится в руках Ильи Яшина, — говорится в материале.

Яшин — молодой московский муниципальный депутат с максимальной прозападной ориентацией, готовый лояльно выполнять весь комплекс задач, которые перед ним поставил Запад, уверен журналист. Он не сомневается в том, что для Яшина такая возможность могла бы стать настоящим билетом на самую вершину российского оппозиционного небосклона.

Илья Яшин заслуживает уважения, потому что обладает чутьем настоящего политического убийцы. По информации всё той же Марии Певчих, он уже ведёт переговоры о том, чтобы вывести ПАРНАС из-под полного контроля Михаила Касьянова и прорабатывает новую партийную структуру в контексте предстоящих парламентских выборов, — сказано в статье.

Полански делает вывод, что если Илья Яшин справится с этой «довольно сложной задачей», то вся российская несистемная оппозиция проголосует за ПАРНАС на предстоящих выборах.

Как сообщал NEWS.ru, российский оппозиционер Алексей Навальный во время выступления в Европейском парламенте предложил странам ЕС вводить санкции не только против чиновников из РФ, но и олигархов.

15 октября страны ЕС ввели санкции в отношении нескольких представителей России в связи с отравлением Навального. Из-за ситуации с российским оппозиционером в чёрный список Евросоюза включены глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника.

Напомним, страны Запада продолжают обвинять Россию в отравлении Навального 20 августа. Немецкие власти отказываются сотрудничать с Москвой по расследованию обстоятельств случившегося с Навальным, но уверены, что против оппозиционера «по личной команде из Кремля» якобы был применён нервно-паралитический препарат «Новичок». На просьбу Москвы предоставить доказательства в Берлине ответили отказом.