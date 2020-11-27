Навальный предложил странам ЕС ввести санкции против российских олигархов

https://static.news.ru/photo/8724a8e2-30a6-11eb-8f4b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: europarl.europa.eu

Российский оппозиционер Алексей Навальный во время выступления в Европейском парламенте предложил странам ЕС вводить санкции не только чиновников из РФ, но и олигархов.

Европейский союз должен принимать целевые денежные санкции против российских олигархов — не только старых, но и новых, — приводит слова Навального «Интерфакс».

Он подчеркнул, что любые санкции в отношении чиновников и силовых структур России не очень существенны, так как у них не так много банковских счетов и имущества на территории Европы. Оппозиционер считает, что через блокировку имущества крупнейших российских предпринимателей, близких к руководству страны, можно добиться необходимого давления на Москву.

15 октября страны ЕС ввели санкции в отношении нескольких представителей России в связи с отравлением Навального. Из-за ситуации с российским оппозиционером в чёрный список Евросоюза включены глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника.

Для всех, кто попал в санкционные списки ЕС, запрещен въезд на территорию Евросоюза, их банковские счета в Европе блокируются.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Российское руководство отрицает любые обвинения в причастности к отравлению Навального.